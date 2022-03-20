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Son Dakika | Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

2. Anafartalar Mahallesi Halil Erdoğan Caddesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iki grup arasında çatışma çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çatışmada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde 70'e yakın boş kovan bulunurken, ekipler çatışmaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Son Dakika | Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Son Dakika | Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Son Dakika | Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Son Dakika | Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Son Dakika | Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Son Dakika | Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Son Dakika | Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Güncel

Anafartalar Mahallesi, Manisa, Güncel, Haberler

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