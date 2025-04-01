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Manisa'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir tekel büfesinde çıkan tartışma sonucu Y.T. adlı iş yeri sahibi, M.A.D. tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili M.A.D. gözaltına alındı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Hacırahmanlı Mahallesi'ndeki tekel büfesinde iş yeri sahibi Y.T. (38) ile M.A.D. (33) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.A.D, Y.T'ye av tüfeğiyle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Y.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

M.A.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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