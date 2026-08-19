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Kula'da TIR Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Kula'da TIR Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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MANİSA’nın Kula ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 19.15 sıralarında İzmir-Ankara D-300 kara yolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim K. idaresindeki 42 EBY 18 plakalı TIR, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Aracından duman yükseldiğini fark eden sürücü, TIR'ı yolun sağ şeridinde durdurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangın sonucu TIR kullanılamaz hale gelirken, sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

Yangın nedeniyle kara yolunun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre durduruldu. Söndürme çalışmalarının ardından ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak yeniden sağlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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