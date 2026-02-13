Haberler

Manisa'da selde mahsur kalan 11 kişilik aile tahliye edildi

Güncelleme:
Manisa'da yoğun yağış nedeniyle sel sularında mahsur kalan 11 kişilik aile, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir bölgeye tahliye edildi.

Manisa'da etkili olan yoğun yağış sonrası sel sularında mahsur kalan 11 kişilik aile, ekiplerce kurtarılarak tahliye edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi'nde bir ailenin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak aile bireylerine ulaştı.

Sel sularının yükselmesi sonucu mahsur kalan 6'sı çocuk 11 kişilik aile, ekiplerce bulundukları yerden alınarak güvenli bölgeye götürüldü.

Çalışmada, Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı bir iş makinesi ile İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı bir bot ve 7 personel görev aldı.

Olumsuz hava koşullarına karşı sahadaki çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel


