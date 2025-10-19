Manisa'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı
Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 138 şişe sahte içki, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Y'nin (37) Dedetaşı Mahallesi'nde sahte içki bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 138 şişe sahte içki, 7 boş şişe, 109 sahte bandrol ve 21 viski etiketi ile 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 137 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
E.Y. gözaltına alındı.