Manisa'da saçılacak 10 ton mesir macunu için dua edildi

MANİSA'da, Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında bu yıl 486'ncısı düzenlenen etkinlikte, halka saçılacak 10 ton mesir macunu için dua edildi.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan festival çerçevesinde, 26 Nisan Pazar günü Sultan Camii ve Külliyesi'nden 45 ayrı noktadan vatandaşlara saçılacak mesir macunları için tören düzenlendi. Mesir macununun üretiminin yapıldığı Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği binasında gerçekleştirilen dua programına; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Dernek Başkanı Ufuk Tanık ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından yapılan duanın ardından Vali Özkan ve protokol üyeleri, temsili olarak basın mensuplarına mesir macunu saçtı.

