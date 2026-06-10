Tutuklu Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'la ilişkili 2 şüpheli yakalandı

Manisa'da, Uşak Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında suç örgütüne üye olma ve rüşvet suçlarından tutuklanan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu

(MASAK) raporları, HTS kayıtları ve diğer delillerin incelenmesi neticesinde Demirhan Gözaçan ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler Belediyesi Emlak Yatırım İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü C.Y. ile Gözaçan'ın şoförü A.D. hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.