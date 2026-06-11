Manisa'da yürütülen rüşvet operasyonuna ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'da, Uşak Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında suç örgütüne üye olma ve rüşvet suçlarından tutuklanan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan ile hareket ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şehzadeler Belediyesi Emlak Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü C.Y. ile Gözaçan'ın şoförü A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, suç örgütüne üye olma ve rüşvet suçlamalarıyla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, HTS kayıtları ve diğer delillerin incelenmesi neticesinde Demirhan Gözaçan ile hareket ettikleri değerlendirilen C.Y. ile A.D. hakkında gözaltı kararı vermiş, şüpheliler polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.