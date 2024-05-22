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Manisa'da Ruhsatsız Tabanca ve Sentetik Ecza Operasyonu

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, üzerlerinde ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza bulunan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, üzerlerinde ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza bulunan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlak Kalesi mevkinde iki şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 1 ruhsatsız tabanca, 70 tabanca fişeği, 3 sentetik ecza ele geçirdi.

Şüpheliler A.A. (23) ve İ.Ç. (22) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Akhisar Manisa Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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