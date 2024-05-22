Manisa'da Ruhsatsız Tabanca ve Sentetik Ecza Operasyonu
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, üzerlerinde ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza bulunan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, üzerlerinde ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza bulunan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlak Kalesi mevkinde iki şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 1 ruhsatsız tabanca, 70 tabanca fişeği, 3 sentetik ecza ele geçirdi.
Şüpheliler A.A. (23) ve İ.Ç. (22) hakkında adli işlem başlatıldı.