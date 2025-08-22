Manisa'da Plastik Kasa Deposunda Yangın Çıktı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir plastik kasa deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından bir saatte kontrol altına alındı. Yangında depodaki çok sayıda kasa zarar gördü ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesindeki bir plastik kasa deposundan yangın çıktı. Simsiyah duman ilçenin pek çok noktasından görülürken, alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

Ahmetli'nin Alahıdır Mahallesi'nde yakınlarından geçen İzmir-Ankara kara yolunun kenarındaki plastik kasa dolu bir depoda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Simsiyah duman gökyüzüne yükselirken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Ahmetli ve Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri yangına sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucunda alevler söndürülürken, depodaki çok sayıda kasa zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

