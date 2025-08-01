Manisa'da Patlamamış Top Mermisi İmha Edildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde zeytin bahçesinde bulunan patlamamış top mermisi, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan patlamamış top mermisi, bomba imha uzmanlarınca imha edildi.
Çukuroba Mahallesi'ndeki zeytin bahçesini sulayan Kemal Yıldız, bu sırada patlamamış bir top mermisi buldu.
Yıldız'ın ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Top mermisi, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi.