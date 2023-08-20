Manisa'da, otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı
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MANİSA'nın Soma ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, ormana sıçradı.
MANİSA'nın Soma ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Soma'nın Yırca Mahallesi Şehitlik mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde, saat 16: 40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilde başlayan yangın bir anda ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 3 saatin ardından kontrol altına alındı. Öte yandan, yangın nedeniyle kullanılmaz hale gelen otomobildeki yolcuların yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.