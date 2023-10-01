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Manisa'da Otomobil Kazası: Aşçı Hayatını Kaybetti

Manisa'da park halindeki araca ve elektrikli bisiklete çarpan otomobilin neden olduğu kazada aşçı Süleyman Demir hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.