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Manisa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sedat Gezici (70) idaresindeki 45 R 7957 plakalı otomobil, Kula-Eşme kara yolu Söğüt Çayı mevkisinde, T.N. (22) yönetimindeki 43 HA 988 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Gezici'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonette yaralanan İ.N. (57), ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü T.N. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA
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