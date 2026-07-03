Manisa'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sarıgöl'den Denizli yönüne giden V.B. idaresindeki 34 AL 1578 plakalı otomobil, Dadağlı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 3 kişi ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan