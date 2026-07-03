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Manisa'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sarıgöl'den Denizli yönüne giden V.B. idaresindeki 34 AL 1578 plakalı otomobil, Dadağlı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 3 kişi ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan
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