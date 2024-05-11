Manisa'da otomobil devrildi: 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan otomobilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücü M.A. ile eşi A.A. ve çocukları A.T.A. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan otomobilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Dindarlı mevkisinde M.A'nın kullandığı otomobil, yolun sisli ve kaygan olmasının da etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü M.A. ile eşi A.A. ve çocukları A.T.A. yaralandı.
Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.