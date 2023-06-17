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Manisa'da Otobüs Kazası: Hafif Ticari Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Manisa'da Otobüs Kazası: Hafif Ticari Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otobüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Akhisar Otogarı'nın girişinde İstanbul yönünden gelen H.E. idaresindeki Metro Turizm'e ait 34 GHZ 279 plakalı yolcu otobüsü, Halil B. (35) kontrolündeki 45 Y 4096 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Araçta sıkışan sürücü Halil B, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Hastaneye kaldırılan Halil B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otobüs sürücüsü H.E. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Rüstem Savaş - Güncel

İstanbul Akhisar Manisa Güncel Haberler

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