Haberler

Manisa'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Manisa'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ulaşan sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yaralılara müdahale etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İzmir'den Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Alim A. yönetimindeki 60 NA 701 plakalı otobüs ile İbrahim G. (29) idaresindeki 35 BFB 033 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınında çarpıştı.

Çarpışmanın ardından otomobili önüne alan otobüs, yaklaşık 50 metre sonra durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan yolcu Hüsnü T. (37) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim G, Hüsnü T. ve 5 yaşındaki Alparslan Aziz Y, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
'ABD uçakları, altın rezervleri için Venezuela'ya girdi' iddiası

Maduro'nun tutuklanmasının ardından Venezuela'ya girdiler bile
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş

Maduro asıl darbeyi Trump'tan değil en yakınındaki isimden yemiş
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Çorum'da toprağa verildi

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in acı günü
İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş

Maduro asıl darbeyi Trump'tan değil en yakınındaki isimden yemiş
Manchester United yine takıldı! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet

3 dakikada 2 gol! Bu takımın hali ne olacak?
Paylaşımları görmeniz lazım! Ferdi Kadıoğlu İngiltere'ye damga vurdu

Paylaşımları görmeniz lazım! Tüm ülke Ferdi'yi konuşuyor