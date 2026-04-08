Manisa'da tamir etmeye çalıştığı otobüsün altında kalan usta yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otobüs arızasını tamir etmekte olan motor ustası, krikonun boşalması sonucu aracın altında kalarak ağır yaralandı. Olayda çevredeki vatandaşlar ustayı kurtarmak için seferber oldu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde arıza yapan otobüsü tamir etmek için altına giren motor ustası, krikonun boşalması sonucu aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Topçu Asım Mahallesi İzmir Caddesi'nde işçi taşıyan otobüs, motor kısmındaki arıza nedeniyle durdu.

Sanayiden çağrılan motor ustası Ruhi K. (55) otobüsün arka tarafını krikoyla kaldırarak aracın altına girdi. Tamir işlemi sırasında krikonun aniden boşalması sonucu Ruhi K. otobüsün altında kaldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar otobüsü kaldırarak Ruhi K.'yı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan usta, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ve sonrasında vatandaşların yardıma koşması bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan
