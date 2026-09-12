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Manisa'da otizmli çocuğu nedeniyle darbedildiğini iddia eden kadın polise başvurdu

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Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Arif Zengin, otizmli çocuğunun başka bir çocuğu ısırması nedeniyle darbedildiği iddia edilen kadının polise giderek şikayetçi olduğunu söyledi.

Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Arif Zengin, otizmli çocuğunun başka bir çocuğu ısırması nedeniyle darbedildiği iddia edilen kadının polise giderek şikayetçi olduğunu söyledi.

Zengin, Şehit Polis Lütfü Ambarlı Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında 10 gün önce iki engelli çocuğu bulunan Dilek S'nin (46), iki kişi tarafından bu parkta darbedildiğini ifade etti.

Olayın, 6 yaşındaki otizmli çocuğun başka bir çocuğun parmağını ısırmasından kaynaklandığını anlatan Zengin, Dilek S'nin olayın ardından darp raporu aldığını, Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliğine başvurarak ilgililerden şikayetçi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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