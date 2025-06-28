Manisa'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale eden ekip sayısı artırıldı. Yangına 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale ediliyor.
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınında ekip sayısı arttırıldı. Yangına, 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ile müdahale sürüyor.
Haber: Ersan ERDOĞAN - Kamera: Serkan ÖZDEMİR / MANİSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel