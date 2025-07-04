Manisa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, Kumkuyucak Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle bazı mahallelerin tahliyesine başlandı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kumkuyucak Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 25 arazöz, 13 itfaiye ekibi, 17 su tankeri ve 8 iş makinesi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Öte yandan yangın nedeniyle tedbir amaçlı Kayaaltı, Değnekler ve Tiyenli mahallelerinin tahliyesine başlandı.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel