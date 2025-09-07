Haberler

Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Demirci ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hoşçalar Mahallesi Başalan mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına 1 uçak, 1 helikopter ve 2 arazöz ile müdahale etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekipleri de arazözlere su takviyesinde bulundu.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
