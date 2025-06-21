Manisa'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Yangın, Gelenbe Mahallesi'nde başladı ve söndürme çalışmalarında hava ve kara ekipleri görev alıyor.
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Yangın, 18.17'de Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi'nde çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen söndürme çalışmalarına; 3 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 3 dozer ile çok sayıda ekip katıldı. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel