Manisa'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Yangın, 18.17'de Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi'nde çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen söndürme çalışmalarına; 3 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 3 dozer ile çok sayıda ekip katıldı. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.