Manisa'da Orman Yangını: Ekipler Hızla Müdahele Ediyor

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, karadan ve havadan müdahale ediliyor. Alevler rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor.

Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahalenin 10 dakika içerisinde yapıldığı bildirildi. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Haber : Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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