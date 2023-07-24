Manisa'da orman yangını: 14 ev, 3 dam kül oldu

Devam eden orman yangınına gece görüşlü helikopterle müdahale sürüyor

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz :

"14 ev 3 hayvan damı yangından etkilendi"

MANİSA - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ederken, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, bir mahallede 14 ev, 3 damın kül olduğunu söyledi.

Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına, 9 uçak, 15'i gündüz 4'ü gece toplam 19 helikopter, 56 arazöz, 13 adet su ikmal aracı, 5 adet iş makinesi, 450 Orman Genel Müdürlüğü personelinin yanı sıra; 15 Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekibi, 13 su tankeri müdahale etti. Ayrıca İzmir'den de 3 itfaiyeyle birlikte, İzmir ve Manisa'dan 10 TOMA, AFAD ekipleri ve 4 ambulans destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü

Yangın, Hatıplar Mahallesi mevkisinden rüzgarın da etkisiyle Sarısığırlı Mahallesine yöneldi. Mahallede yaşayan vatandaşlar jandarma ekiplerince tahliye edilirken, alevler evlere sıçradı. Yangında mahsur kalan vatandaşlar jandarma tarafından güvenli bölgelere yönlendirildi. Ayrıca bu mahalleye komşu olan 3 mahalle de tedbir amaçlı boşaltıldı.

Vali Karadeniz: "14 ev kül oldu"

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası Sarısığırlı Mahallesi mevkiindeki alevler kontrol altına alındı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, mahalleye giderek incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Sarısığırlı Mahallemiz yangından en fazla etkilenen bölge oldu. Bu mahallemizde 14 ev yangından etkilendi. 3 tane de dam yangında hasar gördü. Herhangi bir can kaybımız yok. Herhangi bir hayvan varlığından da kayıp yok. Sadece bağlı bir köpek yangın nedeniyle telef oldu. Diğer mahallelerimizde herhangi bir tehlike yok ancak tedbiren boşaltma işlemi devam ediyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Yarından itibaren de hasar tespit çalışmalarına başlanacak. İki yönden ilerledi yangın. Sarıçam Mahallesi tarafındaki kısmı kontrol altına alınması için çalışma devam ediyor. Diğer taraftaki kısım kontrol altında. Diğer taraf da kontrol altına alınırsa soğutma çalışmasına başlanacak. Birkaç saat içerisinde sonuca ulaşırız" dedi.

Yangına gece de müdahaleler devam ediyor

Öte yandan gece görüşlü helikopterlerin de devreye girmesiyle yangına gece de hem havadan hem de karadan müdahaleler devam ediyor.