Manisa'da Operasyonda 82 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Salihli ilçesinde yapılan operasyonda, jandarma ekipleri bir adreste 82 litre sahte içki ve 800 litre üzüm şırası buldu. Şüpheli A.S. gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 82 litre sahte içki ile 800 litre üzüm şırası ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi'ndeki bir adreste sahte alkol bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
A.S'ye ait ikamete operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, 82 litre sahte içki ile 800 litre üzüm şırası ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.