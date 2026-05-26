Manisa'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Manisa'nın Demirci ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ev sahibi ailenin mezarlık ziyaretinde olduğu öğrenildi.
Mezitler Mahallesi'nde Şahin Arıkan'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden komşular durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında Arıkan ailesinin mezarlık ziyaretinde olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Nurullah Kalay