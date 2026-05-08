Manisa'da bir muhtar zeytinlik alanda ölü bulundu

Selendi ilçesinde, 53 yaşındaki muhtar Niyazi Cahan, zeytinlik alanda traktörü üzerinde ölü halde bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Cahan'ın av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü değerlendiriliyor. Fail veya faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Manisa'nın Selendi ilçesinde bir muhtar, zeytinlik alanda traktörü üzerinde ölü bulundu.

Kayranlar Mahallesi Firdanlar mevkisindeki zeytinlik alanda bir kişinin traktör üzerinde hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, av tüfeğiyle ateş edilerek öldürüldüğü değerlendirilen kişinin Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Cahan (53) olduğunu belirledi.

Cahan'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yılmaz Tuna
