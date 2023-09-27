Manisa'da Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu: 2 Tutuklama
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, motosiklet çaldıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalarda çalıntı 5 motoru buldu ve sahiplerine teslim etti. Diğer 3 şüpheli hakkında ise suç eşyasının satın alınması ve kullanılması suçundan adli işlem başlatıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, motosiklet çaldıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Jandarma ekipleri, 23-26 Eylül'de yürüttüğü çalışmalarda çalıntı 5 motoru bularak sahiplerine teslim etti.
Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkında ise suç eşyasının satın alınması ve kullanılması suçundan haklarında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel