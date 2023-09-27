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Manisa'da Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu: 2 Tutuklama

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, motosiklet çaldıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalarda çalıntı 5 motoru buldu ve sahiplerine teslim etti. Diğer 3 şüpheli hakkında ise suç eşyasının satın alınması ve kullanılması suçundan adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, motosiklet çaldıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Jandarma ekipleri, 23-26 Eylül'de yürüttüğü çalışmalarda çalıntı 5 motoru bularak sahiplerine teslim etti.

Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkında ise suç eşyasının satın alınması ve kullanılması suçundan haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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