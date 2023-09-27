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Manisa'da Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, motosiklet çaldıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalarda çalıntı 5 motoru buldu ve sahiplerine teslim etti. Diğer 3 şüpheli hakkında ise suç eşyasının satın alınması ve kullanılması suçundan adli işlem başlatıldı.