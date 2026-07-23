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Manisa'da iki minibüs çarpıştı; ölü ve yaralılar var

Manisa'da iki minibüs çarpıştı; ölü ve yaralılar var
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk minibüsü ile kapalı kasa bir minibüs çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk minibüsü ile kapalı kasa minibüs çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Manisa-Turgutlu kara yolu Karaoğlanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Karaoğlanlı'dan Manisa yönüne dönüş için manevra yapan 45 AJ 014 plakalı özel halk minibüsü, kavşakta 06 FYP 941 plakalı kapalı kasa minibüs ile çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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