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Manisa'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 11 Yaralı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Berat Yılmaz'ın (23) kullandığı 06 FYP 941 plakalı kapalı kasa minibüs, Karaoğlanlı Mahallesi'nden Manisa istikametine dönüş yapmak isteyen Halim Terhan (66) yönetimindeki 45 AJ 014 plakalı özel halk minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle özel halk minibüsünün sol tarafında büyük hasar oluştu. Minibüste yolcu olarak bulunan Asım Girgeç (75), araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Girgeç'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 11 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kapalı kasa minibüsün sürücüsü Berat Yılmaz gözaltına alındı.

Haber - Kamera: Serkan ÖZCAN / MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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