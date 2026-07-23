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Manisa'da midibüsle panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Manisa'da midibüsle panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk midibüsüyle panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk midibüsüyle panelvanın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Manisa-Turgutlu kara yolunun Karaoğlanlı Mahallesi kavşağı yakınlarında, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 45 AJ 014 plakalı midibüs ile 06 FYP 941 plakalı panelvan çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
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