Turgutlu'da Makilik Alanda Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangın, saat 17.47'de Osmancık Mahallesi'ndeki makilik alanda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozerle alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin evlere sıçramaması için bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı