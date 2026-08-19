Haberler

Turgutlu'da Makilik Alanda Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale

Turgutlu'da Makilik Alanda Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Osmancık Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozerle havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin evlere sıçramaması için bölgede güvenlik önlemleri alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangın, saat 17.47'de Osmancık Mahallesi'ndeki makilik alanda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozerle alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin evlere sıçramaması için bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti

İstanbul'da peş peşe deprem! İşte merkez üssü ve şiddeti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor

Ve beklenen oldu! Güle güle Çağlar
Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı

Bu takımı kim durduracak? Süper Lig'i ilk haftadan salladılar

Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi

Mahkeme kararını verdi! İşte davayı kazanan taraf

Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Alihan Kuriş'in oyunu deşifre oldu: Takibe yakalanmamak için...

Alihan Kuriş'in oyunu deşifre oldu: Takibe yakalanmamak için...