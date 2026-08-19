Turgutlu'da Makilik Alanda Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Osmancık Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozerle havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin evlere sıçramaması için bölgede güvenlik önlemleri alındı.
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Yangın, saat 17.47'de Osmancık Mahallesi'ndeki makilik alanda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozerle alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin evlere sıçramaması için bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı