Manisa'da kuyumcudan hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kuyumcudan hırsızlık yapan ve kaçtıkları sahte plakalı araçla kovalamaca sonucu yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çarşı Mahallesi Doktor Sadık Caddesi'nde saat 04.00 sıralarında otomobille kuyumcu dükkanının önüne gelen zanlılar, iş yerinin kepengini kesip camları kırarak içeri girdi.

Bu sırada devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, alarm sesini duyarak bölgeye yöneldi. Kendilerini fark eden ekiplerin "dur" ihtarına uymayan zanlılar, çaldıkları ziynet eşyalarıyla araca binerek kaçtı.

Bilgi verilen polis ekipleri ile şüpheliler arasında yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca yaşandı. Şüphelilerin bulunduğu araç, Mimar Sinan Bulvarı Şehirler Arası Otobüs Terminali mevkisinde durduruldu.

Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken, bir zanlının yaya olarak kaçtığı belirlendi.

Otomobildeki aramada çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Şüphelilerin kaçış sırasında polis takibinden kurtulmak amacıyla güzergah boyunca yola altın attıkları öğrenildi.

Hırsızlıkta kullanılan aracın Bursa'dan çalındığı, plakasının 16 EFB 26 olduğu ve üzerine 20 AKZ 56 şeklinde sahte plaka takıldığı tespit edildi.

Şüpheliler A.Ş. (21), Ç.K. (17) ve B.S. (17), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, zanlıların üzerinde ve kullandıkları sahte plakalı otomobilde ele geçirilen ?77'si bilezik 93 altın ziynet eşyası, 18 sahte bilezik, kepenk kumandası, çok sayıda maske, fener ve eldiven ile yaklaşık 13 bin lira nakit iş yeri sahibine teslim edildi.