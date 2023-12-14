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Manisa'da kurtlar tarafından saldırıya uğrayan koyunlar telef oldu

14 Aralık 2023 13:41 Güncelleme: 13:42 Abone Ol

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde koyun sürüsünde telef olan 4 koyuna kurtların saldırdığı iddia edildi. Besici Şevket Çınar, kahvaltı için sürüsünden ayrıldığında döndüğünde 4 koyunun telef olduğunu, 1'inin yaralandığını ve 1'inin kayıp olduğunu gördüğünü belirtti. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi ve telef olan hayvanlardan numune alınarak kuduz olup olmadıklarıyla ilgili çalışma yapılacak.