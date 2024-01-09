Üye Girişi
Haberler

Manisa'da kule vinci kazası: Operatör yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Abone Ol

Manisa'nın Kula ilçesinde bir inşaatta meydana gelen kule vinci kazasında operatör Mert Bayat yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerası kaydında vinçin kontrolsüz manevra yaparak geriye doğru devrildiği görülüyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde operatörün yaşamını yitirdiği kule vinci kazasını güvenlik kamerası kaydetti.

4 Eylül Mahallesi'ndeki bir inşaatta dün vinç operatörü Mert Bayat'ın (20) kullandığı kule vincin devrilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaza anını kaydettiği belirlendi.

Kayıtlarda bir süre kontrolsüz manevra yaptığı görülen vinç, geriye doğru devriliyor.

Dün meydana gelen kazada ağır yaralanan Bayat, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Manisa Eylül İtfaiye Güvenlik Güvenlik Kamerası Hastane Soruşturma Kaza Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title