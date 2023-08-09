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Manisa'da köpek saldırısında hayatını kaybeden genç

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Manisa'nın Demirci ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli motosikletiyle seyir halindeyken başıboş köpeklerin saldırısından kaçmak istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek başını yere çarpan genç adam hayatını kaybetti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli motosikletiyle seyir halindeyken başıboş köpeklerin saldırısından kaçmak istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek başını yere çarpan genç adam hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Demirci'nin Bahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Akıncılar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Dayı (34) isimli genç, 3 tekerlekli elektrikli motosikletiyle Bahçeler Mahallesi İzmir Caddesi'nde seyir halindeyken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden ve motosikletin devrilmesi sonucu başını beton zemine çarpan genç adam hayatını kaybetti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Akıncılar Demirci Manisa İzmir Güncel Haberler

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