Manisa'da akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen genç kız kayıp
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen 20 yaşındaki Meryem Işık, 7 Mayıs'tan beri kayıp. Yakınlarının ihbarı üzerine Jandarma Komando ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına başladı.
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Meryem Işık'tan (20), 2 gündür haber alınamıyor. Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Işık için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Kırkağaç'ın kırsal Dualar Mahallesi'nde yaşayan ve evli olan Meryem Işık, 7 Mayıs'ta kayboldu. Yakınları, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen akli dengesi yerinde olmadığı ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Işık'a ulaşamadı. Bunun üzerine kayıp başvurusunda bulunuldu. Işık için Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar Işık'ın en son yol kenarında yürürken görüldüğü Gelenbe Mahallesi'nde yoğunlaştırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı