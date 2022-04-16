Manisa'da kayıp başvurusu yapılan kişi evinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da kayıp başvurusu yapılan kişi evinde ölü bulundu

AA - İrfan Anlayanoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da kayıp başvurusu yapılan kişi evinde ölü bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında 3 ay önce kayıp başvurusu yapılan 73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında 3 ay önce kayıp başvurusu yapılan 73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmir'de ikamet eden E.C, 3 ay önce jandarmaya giderek müstakil evde yalnız yaşayan 73 yaşındaki babası Salih C. için kayıp başvurusu yaptı.

Babasının akli dengesinin yerinde olmadığını, zaman zaman evden ayrıldığını ve kendisinden haber alamadıklarını belirten E.C, Salih C'yi son olarak 2 yıl önce gördüğünü bildirdi.

Jandarma tarafından metruk hale gelmiş evde yapılan detaylı aramada Salih C'nin cenazesi bulundu.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / İrfan Anlayanoğlu - Güncel

Turgutlu, Manisa, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title