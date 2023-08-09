Manisa'da kamyonetin üzerine kaya düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Köprübaşı ilesinde seyir halindeki kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Köprübaşı-Demirci kara yolu Borlu Mahallesi yakınlarında Hadi Aslan'ın kullandığı 16 N 6766 plakalı kamyonetin üzerine kaya düştü. Kayanın çarpmasıyla yoldan çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede kamyonetteki yolculardan Mehmet Nuri Dağlı hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Hadi Aslan ise diğer yolcular Bülent Aslan ve Halil İbrahim Kaçkan, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.