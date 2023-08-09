Üye Girişi
Haberler

Manisa'da kamyonetin üzerine kaya düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Güncel Haberler

Manisa'nın Köprübaşı ilesinde seyir halindeki kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Köprübaşı-Demirci kara yolu Borlu Mahallesi yakınlarında Hadi Aslan'ın kullandığı 16 N 6766 plakalı kamyonetin üzerine kaya düştü. Kayanın çarpmasıyla yoldan çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede kamyonetteki yolculardan Mehmet Nuri Dağlı hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Hadi Aslan ise diğer yolcular Bülent Aslan ve Halil İbrahim Kaçkan, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da kamyonetin üzerine kaya düştü: 1 ölü, 3 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Köprübaşı ilesinde seyir halindeki kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Köprübaşı- Demirci kara yolu Borlu Mahallesi yakınlarında Hadi Aslan'ın kullandığı 16 N 6766 plakalı kamyonetin üzerine kaya düştü. Kayanın çarpmasıyla yoldan çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede kamyonetteki yolculardan Mehmet Nuri Dağlı hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Hadi Aslan ise diğer yolcular Bülent Aslan ve Halil İbrahim Kaçkan, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Behzat Akcan - Güncel

Köprübaşı Demirci Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title