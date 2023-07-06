Manisa'da Kamyonet Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Manisa'nın Selendi ilçesinde kiraz yüklü bir kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı ve yol tekrar ulaşıma açıldı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü, yaralandı.
Alınan bilgiye göre Mehmet Nuri Bingöl (58) yönetimindeki kiraz yüklü 35 R 3928 plakalı kamyonet, Kınık Mahallesi'ndeki Kula Yolu üzerinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Bingöl, sevk edilen sağlık ekibince Selendi Devlet Hastanesine, ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aracın yoldan çekilmesi ve saçılan kirazların toplanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Yılmaz Tuna - Güncel