Manisa'da Kamyon ile Pikap Çarpıştı: 4 Yaralı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir kamyonun pikaba çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Zeynep Y. yönetimindeki 45 S 7945 plakalı pikap ile Ömer S. idaresindeki 45 HD 1351 plakalı kamyon, Manisa-Akhisar kara yolu Saruhanlı Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan pikap sürücüsü Zeynep Y. ile beraberindeki 2'si çocuk 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel