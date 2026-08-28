Demirci'de kadınlar 1813 motifle bayrak ördü

Manisa'nın Demirci ilçesinde kadınlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Demirci'nin kurtuluşu dolayısıyla 1813 motiften oluşan Türk bayrağı ördü.

Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki örgü kursunda eğitim alan 15 kadın kursiyer, usta öğretici Emine Gülsen'in koordinasyonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Kadınlar toplam 3 kilogram ip kullanarak 10 gün boyunca çalışıp 1813 motiften oluşan 1,5 eninde ve 2,25 metre boyunda Türk bayrağı ördü. 15 kadın ördükleri bayrakla 30 Ağustos Zafer Bayramı akşamı düzenlenecek fener alayına katılacak.

Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Zeynep Önen, kadınların örgüden bayrak yapmaya karar verdilerini, bayrağı 30 Ağustos'ta yetiştirdiklerini söyledi.

Usta öğretici Emine Gülsen de kalıcı ve anlamlı bir eser kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, "Demircili kadınlarla bayrak örmeye karar verdik. Ördüğümüz bayrak ile 30 Ağustos akşamı fener alayında yürüyüşe katılacağız." dedi.

Kaynak: AA