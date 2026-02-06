Manisa'da 1 milyon boş makaron ele geçirildi

Manisa'da kaçakçılık operasyonunda 1 milyon boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube müdürlükleri ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon yaptı.

Bu kapsamda F.A'nın (26) adresinde yapılan aramada, 1 milyon bandrolsüz boş makaron, 4 bin şeffaf sigara paketi, bin 800 doldurulmuş sigara, 190 kilogram bandrolsüz açık kıyılmış tütün ile ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 17 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.