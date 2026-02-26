Manisa'da devrilen iş makinesinin operatörü öldü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen iş makinesinde sıkışan 19 yaşındaki operatör Berat Yüzen hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Caberburhan Mahallesi'nde devam eden tünel çalışmalarında Berat Yüzen'in (19) kullandığı iş makinesi devrildi.
Kaza sonrası Yüzen, aracın kabin kısmına sıkıştı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yüzen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Gencin cansız bedeni, incelemenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yüzen'in cenazesinin işlemlerin ardından memleketi Adana'ya gönderileceği öğrenildi.