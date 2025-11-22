Manisa'da İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde inşaat çalışması sırasında elektrik akımına kapılan işçisi Alperen Sarp (28), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki 3 katlı apartman inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, vinç yardımıyla inşaata demir taşıyan işçilerden Alperen Sarp, yüksek gerilimli elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Alperen Sarp'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sarp'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.