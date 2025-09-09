Haberler

Manisa'da İlköğretim Haftası Törenle Başladı

Güncelleme:
Manisa'da İlköğretim Haftası dolayısıyla Halil Yurtseven İlkokulu'nda düzenlenen törenle 271 bin öğrenci yeni eğitim dönemine merhaba dedi. Vali Özkan, eğitimin geleceği şekillendiren en önemli güç olduğunu vurguladı.

Manisa'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Halil Yurtseven İlkokulu'ndaki programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, il genelinde 1143 okulda 271 bin 21 öğrenci ve 19 bin 953 öğretmenin yeni döneme başladığını belirterek, eğitimde yatırımların sürdüğünü, eğitimin geleceği şekillendiren en önemli güç olduğunu ifade etti.

Törende öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sergiledi. "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" etkinliği kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Güncel
