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Manisa'da iki kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler öldü, 1 yaralı

Manisa'da iki kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler öldü, 1 yaralı
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Manisa'nın Gördes ilçesinde iki kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu sürücüler Aziz Aydın ve Harun Baki Aksoy hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

MANİSA'nın Gördes ilçesinde, iki kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler Aziz Aydın (36) ile Harun Baki Aksoy (58) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Gördes-Salihli yolu Çaykenarı mevkisinde meydana geldi. Gördes'ten Salihli istikametine seyir halinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesine ait Aziz Aydın yönetimindeki 45 ASL 646 plakalı kamyon, virajlı yolda karşı yönden gelen Harun Baki Aksoy idaresindeki 42 BHA 816 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücü ağır yaralanırken, kamyonlardan birinde yolcu olarak bulunan B.B. (49) ise hafif yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından durumu ağır olan sürücülerden Aziz Aydın, sevk edildiği Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde, Harun Baki Aksoy ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan B.B.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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