Hurda araçta çıkan yangında öldü

MANİSA'da park halindeki hurda araçta çıkan yangında, kimsesiz olduğu ve burada kaldığı öğrenilen Murat Kaymaz (51) hayatını kaybetti.

Yunusemre ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki hurda araçta, saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Aracın içinde Murat Kaymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kimsesiz olduğu ve hurda araçta yaşadığı öğrenilen Kaymaz'ın, günlük işlerde çalışarak geçimini sağladığı belirtildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.