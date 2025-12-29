Haberler

Hurda araçta çıkan yangında öldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki hurda araçta çıkan yangında, burada yaşayan kimsesiz Murat Kaymaz(51) yaşamını yitirdi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'da park halindeki hurda araçta çıkan yangında, kimsesiz olduğu ve burada kaldığı öğrenilen Murat Kaymaz (51) hayatını kaybetti.

Yunusemre ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki hurda araçta, saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Aracın içinde Murat Kaymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kimsesiz olduğu ve hurda araçta yaşadığı öğrenilen Kaymaz'ın, günlük işlerde çalışarak geçimini sağladığı belirtildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
